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В ЦСКА раскрыли подробности о состоянии баскетболиста Шведа

Анастасия Бобылева
16:45 10.05.2023
Агент спортсмена призвал не делать поспешных выводов, поскольку полученные травмы могут иметь серьезные последствия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Стали известны подробности о состоянии баскетболиста Алексея Шведа. Спортсмен был избит в центре Москвы 2 мая 2023 года.

Как рассказал пресс-атташе ЦСКА Николай Цынкевич, Швед выписался из больницы и сейчас находится дома с семьей. В этом сезоне, по словам Цынкевича, спортсмен вряд ли вернется в спорт.

Также ситуацию прокомментировал агент Шведа Обрад Фимич. Он отметил, что пока о возвращении к тренировкам речи не идет, а полученные травмы могут иметь серьезные последствия и повлиять на дальнейшую жизнь баскетболиста.

«Пока рано делать какие-то выводы относительно состояния здоровья Алексея. Да, он улыбается на видео, но это еще ничего не значит. У него очень серьезные травмы головы. Это может иметь последствия на всю жизнь», - считает Фимич.

Ранее стало известно о задержании четырех подозреваемых по делу об избиении Алексея Шведа. Один из них, 19-летний Глеб Писарев, в суде не признал свою вину и попросил назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

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