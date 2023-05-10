В ЦСКА раскрыли подробности о состоянии баскетболиста Шведа

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Стали известны подробности о состоянии баскетболиста Алексея Шведа. Спортсмен был избит в центре Москвы 2 мая 2023 года.

Как рассказал пресс-атташе ЦСКА Николай Цынкевич, Швед выписался из больницы и сейчас находится дома с семьей. В этом сезоне, по словам Цынкевича, спортсмен вряд ли вернется в спорт.

Также ситуацию прокомментировал агент Шведа Обрад Фимич. Он отметил, что пока о возвращении к тренировкам речи не идет, а полученные травмы могут иметь серьезные последствия и повлиять на дальнейшую жизнь баскетболиста.

«Пока рано делать какие-то выводы относительно состояния здоровья Алексея. Да, он улыбается на видео, но это еще ничего не значит. У него очень серьезные травмы головы. Это может иметь последствия на всю жизнь», - считает Фимич.

Ранее стало известно о задержании четырех подозреваемых по делу об избиении Алексея Шведа. Один из них, 19-летний Глеб Писарев, в суде не признал свою вину и попросил назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы.