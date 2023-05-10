Захарова обратилась к Зеленскому и напомнила о его деде-фронтовике

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому о его деде-фронтовике. Дипломат задалась вопросом: смог бы украинский лидер сорвать ордена с предка в соответствии с политикой украинской «декоммунизации»?

«Интересно, что бы сегодня сказал своему внуку награжденный двумя орденами Красной Звезды Семен Иванович Зеленский - дедушка президента Украины? Возможно, он посоветовал бы внуку пройти курс реабилитации в медицинском плане, да и вообще - от фашизма. Мне просто интересно, в рамках так называемой декоммунизации президент Украины Зеленский смог бы сорвать с деда два ордена Красной Звезды, как они сколачивают со стен и монументов звезды, закрашивают их краской и пишут ругательные слова? Или это неудобный вопрос?» - заявила Захарова.

Ранее Зеленский подписал указ о праздновании в стране 9 мая Дня Европы. Решение принято в том числе «с целью укрепления единства народов Европы», а также для обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте.