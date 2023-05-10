Сенатор Джабаров заявил о желании Польши «виртуально откусить» Калининградскую область

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Попытка Польши «переименовать» Калининград - это своеобразная попытка захвата региона, пусть и виртуального. Об этом «Звезде» рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он также напомнил, что Польша получила часть своих территорий лишь благодаря Советскому Союзу.

«Это попытка в очередной раз разозлить Россию. Но она совершенно бесполезна, потому что мы на такие глупости не реагируем. Просто хотим напомнить Польше, что она получила две трети Восточной Пруссии, мягко говоря, незаконно и незаслуженно. Эта территория была отвоевана у Германии Советским Союзом, и Сталин, по сути, подарил эти территории, а оставшаяся треть стала нынешней Калининградской областью. И переименование - это попытка объединенной Европы опять что-то "откусить", пусть и виртуально. Но никакой юридической и практической силы это не имеет», - рассказал Джабаров.

Напомним, сегодня стало известно о решении Польши «переименовать» Калининград в Крулевец. В Кремле такое решение назвали граничащим с безумием. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что ничего хорошего для поляков оно не несет.