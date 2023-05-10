В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сенатор Джабаров заявил о желании Польши «виртуально откусить» Калининградскую область

Алексей Курильченко
15:20 10.05.2023
Эксперт напомнил, что Сталин подарил Польше две трети Восточной Пруссии, а оставшаяся часть и стала впоследствии Калининградской областью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Lothar Steiner, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

Попытка Польши «переименовать» Калининград - это своеобразная попытка захвата региона, пусть и виртуального. Об этом «Звезде» рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он также напомнил, что Польша получила часть своих территорий лишь благодаря Советскому Союзу.

«Это попытка в очередной раз разозлить Россию. Но она совершенно бесполезна, потому что мы на такие глупости не реагируем. Просто хотим напомнить Польше, что она получила две трети Восточной Пруссии, мягко говоря, незаконно и незаслуженно. Эта территория была отвоевана у Германии Советским Союзом, и Сталин, по сути, подарил эти территории, а оставшаяся треть стала нынешней Калининградской областью. И переименование - это попытка объединенной Европы опять что-то "откусить", пусть и виртуально. Но никакой юридической и практической силы это не имеет», - рассказал Джабаров.

Напомним, сегодня стало известно о решении Польши «переименовать» Калининград в Крулевец. В Кремле такое решение назвали граничащим с безумием. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что ничего хорошего для поляков оно не несет.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:15 В стране и мире
Видео
Захарова заявила, что фон дер Ляйен через Украину мстит России за нацистских предков
15:29 В стране и мире
Сослуживец Прилепина Завдовеев рассказал, как чувствует себя писатель
14:21 Армия
Видео
Минобороны: ВС РФ поразили пункт ремонта вооружения и техники противника в Запорожской области
13:54 В стране и мире
В Минтрансе назвали число еженедельных рейсов в разрешенную для полетов Грузию
12:47 В стране и мире
Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии
Популярное
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Видео
Опубликованы кадры взрыва на газоснабжающей станции в Узбекистане
Видео
В небе над парком «Патриот» расцвел салют в честь 9 мая
Видео
Парад Победы-2023: полная версия
Видео
Путин: за Россию! За доблестные Вооруженные силы! За Победу! Ура!
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.