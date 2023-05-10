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В Совбезе РФ заявили, что Запад гонит националистов на убой с помощью наркотиков

Андрей Аркадьев
15:39 10.05.2023
Проведение спецоперации в значительной мере помогло перекрыть поставки с Украины наркотиков, предназначенных для российской молодежи.
В Совбезе РФ заявили, что Запад гонит националистов на убой с помощью наркотиков
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress
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Запад отправляет националистов на убой, а употребление наркотических средств среди боевиков вооруженных формирований Украины является нормой, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

«Сегодня употребление наркотиков считается нормой среди солдат украинской армии, которых Запад гонит на убой в наркотическом опьянении», - приводит его слова «Российская газета».

Гребенкин выразил уверенность, что проводимая РФ спецоперация помогла закрыть каналы поставок наркотиков для российской молодежи.

Замсекретаря Совбеза добавил, что за диверсиями на российских железных дорогах стоят киевские формирования - представители украинских спецслужб и националисты. За подобные преступления исполнителям платят денежное вознаграждение в размере от пяти до десяти тысяч рублей, отметил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области.

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