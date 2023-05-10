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Политолог Кошкин заявил, что расторжение ДОВСЕ наведет порядок в международном праве

Алексей Курильченко
13:27 10.05.2023
Эксперт отметил дипломатические качества Рябкова, которые позволят ему договориться о денонсации устаревшего договора.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Возможная денонсация Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) может навести порядок в международном праве, так как данный договор устарел и не отвечает актуальной картине мира. Об этом «Звезде» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, комментируя назначение Сергея Рябкова на должность официального представителя президента РФ при рассмотрении парламентом вопроса о расторжении ДОВСЕ.

«Дело в том, что ДОВСЕ был подписан в 1990 году странами НАТО и Варшавского договора. С того момента организация Варшавского договора распалась, а НАТО расширился. То есть требования о количестве вооружений и техники уже потеряли актуальность. Лимиты о количестве вооруженных сил в зоне действия договора тоже канули в Лету. Вот почему в 2007 году мы приостановили участие в этом соглашении, а в 2015 году перестали участвовать в комитетах», - рассказал политолог.

По словам эксперта, ДОВСЕ - это договор времен холодной войны, неприменимый к нынешним реалиям. Именно поэтому возможное расторжение такого договора - нормальное явление.

«Денонсация должна навести порядок в международном праве, сбалансировать, что необходимо, и убрать то, что не работает. Сергей Алексеевич Рябков весьма подготовленный человек - он работал над договором  2021 года с США. Тогда шел довольно сложный переговорный процесс, и Рябков зарекомендовал себя весьма хорошо как дипломат и переговорщик. Я думаю, он сможет выполнить свои обязанности по денонсации договора», - отметил Кошкин.

Напомним, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков был назначен президентом Владимиром Путиным официальным представителем президента РФ при рассмотрении парламентом вопроса о расторжении Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Рябков будет представлять главу государства при рассмотрении денонсации Россией ДОВСЕ в обеих палатах российского парламента.

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