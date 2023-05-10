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Песков заявил, что скоро в США будет поколение, неспособное трезво оценивать настоящее и будущее

Алексей Курильченко
12:51 10.05.2023
По словам представителя Кремля, молодые американцы ничего не знаю о Втором мировой войне.
Песков заявил, что скоро в США будет поколение, неспособное трезво оценивать настоящее и будущее
© Фото: Daniel Walther, imagebroker, Globallookpress
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В США скоро будет поколение, неспособное трезво оценивать настоящее и будущее из-за незнания собственной истории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о незнании американцами истории Великой Отечественной войны.

«Не зная всего ужаса прошлого, не зная о том, кто спас мир от коричневой чумы, конечно, скоро в Америке будет поколение, которое не сможет трезво оценивать свое настоящее и свое будущее. Это в среднесрочной и дальнесрочной перспективе весьма и весьма плачевный процесс», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля сослался на социологические опоросы, согласно которым подавляющее большинство молодых американцев не помнит, кто участвовал во Втором мировой войне. Песков заверил, что Россия продолжит прилагать усилия для того, чтобы рассказывать молодым поколениями об истории Великой Победы.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о всплеске русофобских настроений в США в преддверии Дня Победы. В этом году, как и в прошлом, сорвалась их поездка на Парад Победы, так как, по мнению дипломата, со стороны администрации США на них оказывалось давление вплоть до запугивания аннулированием паспортов.

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