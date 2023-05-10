Российские артиллеристы сорвали три попытки ротации подразделений противника
Артиллерия российской группировки войск «Запад» сорвала три попытки украинской стороны провести ротацию подразделений. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«Сорваны три попытки провести ротацию подразделения Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Табаевка», - сказал он.
По словам начальника пресс-центра, российские артиллеристы ударили из РСЗО «Град» по противнику и уничтожили 152-мм самоходную гаубицу «Акация».
Как утверждает Зыбинский, на Купянском направлении российская армейская и штурмовая авиация нанесла 10 ударов по позициям неприятеля.
Ранее корреспондент Александр Федорчак в сюжете «Звезды» рассказал, как наши танкисты ведут боевую работу на Угледарском участке.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.