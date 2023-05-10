Армия спецоперация Российские артиллеристы сорвали три попытки ротации подразделений противника Замену личного состава противник намеревался произвести на передовых позициях в районе населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Табаевка. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Артиллерия российской группировки войск «Запад» сорвала три попытки украинской стороны провести ротацию подразделений. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. «Сорваны три попытки провести ротацию подразделения Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Табаевка», - сказал он. По словам начальника пресс-центра, российские артиллеристы ударили из РСЗО «Град» по противнику и уничтожили 152-мм самоходную гаубицу «Акация». Как утверждает Зыбинский, на Купянском направлении российская армейская и штурмовая авиация нанесла 10 ударов по позициям неприятеля. Ранее корреспондент Александр Федорчак в сюжете «Звезды» рассказал, как наши танкисты ведут боевую работу на Угледарском участке. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика