Российские танкисты подбили три украинских танка на Угледарском участке СВО

Танкисты-морпехи в основном работают на новых Т-80БВМ. Технику доставили недавно, но машины уже обкатали в боевых условиях.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Танковый экипаж получил приказ и выдвинулся к линии боевого соприкосновения. Разведка доложила, что мотострелкам не дают покоя вражеские танки, которые развернулись перед нашими позициями и ведут беспокоящий огонь.

Через несколько километров бойцы, ехавшие на броне, заранее спешиваются. Танк занимает позицию у лесополосы. Машину маскируют от противника. Цель слабо просматривается вдали. Раздается первый пристрелочный выстрел.

Пока противник не понял, откуда летит снаряд, экипаж бьет еще раз. Вражеский танк удается подбить, но боевики уходят с занимаемого рубежа. Еще одно точное попадание. Цель уничтожена. Но на этом работа экипажа не заканчивается. На другом фланге подразделения попали под обстрел. Требуется огневая поддержка.

Во время боя наше подразделение подбило три вражеских танка и заставило националистов отступить обратно в Угледар. Командовал танкистами Руслан Курбанов. Тот самый, который получил звание Героя России за успешный штурм гостомельского аэропорта «Антонов» и взятия важной высоты в районе Попасной в прошлом году. На угледарском участке он находится с осени. Помогал освобождать Павловку, вместе со своим подразделением заходил в район Северных дач. Недавно был награжден еще одним высоким званием - Герой Донецкой Народной Республики.

«Мы обеспечили прикрытие левого фланга. Основных подразделений, которые действовали под Угледаром. Противник очень много применяет минно-взрывных заграждений, потому что огневой мощи у них не хватает. Поразить наши огневые средства. Нашу живую силу», - сказал Курбанов.

Участие в спецоперации на Украине Руслан начал обычным рядовым, а сейчас мужчина уже дослужился до командира танковой роты. Говорит, добился этого исключительно благодаря своим бойцам, среди которых тоже есть настоящие герои.

«Мальчишка обычный, сержант. Уже получил медаль «За отвагу». Свое первое офицерское звание. Я горжусь своим личным составом», - добавил боец.

С этим «мальчишкой» нашей съемочной группе тоже удалось познакомится. У него и позывной подходит - Малец. Командует танковым взводом. В зоне спецоперации он находится порядка года. Говорит, что сбился со счета, сколько целей уничтожил.

«Вот, буквально вчера-позавчера ездили мы работать с закрытых позиций. По указанию пехоты. Выехала техника, начала их обстреливать. Мы получили сигнал и отработали по опорному пункту», - описал Малец.

Работают танкисты-морпехи в основном на новых Т-80БВМ. Их доставили недавно, но машины уже обкатали в боевых условиях.

«Мы прошли обучение во Владивостоке на Бамбурово. То есть там научились на БМ. Это БВМ модифицированный. У нее дополнительная система брони «Реликт». Танк новый, с завода. Ведет себя в этих условиях отлично. Показал себя прекрасно», - подчеркнул механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Варяг.

Однако тренировки уже скоро закончатся. Танки вновь вернутся на передовую и продолжат уничтожать националистов.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.