В «Транснефти» сообщили об обнаружении взрывных устройств у НПС нефтепровода «Дружба»

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У нефтеперекачивающих станций нефтепровода «Дружба» в Брянской области были обнаружены взрывные устройства, которые, предположительно, были сброшены с беспилотников. Об этом сообщили в компании «Транснефть».

Компания уточнила, что НПС «Новозыбково», где и были обнаружены взрывоопасные предметы, не перекачивает нефть. Целью предположительной атаки было убийство людей.

В ноябре прошлого года на терминале нефтепровода «Дружба» неподалеку от села Стальной Конь в Орловской области произошел взрыв. Глава региона сообщил, что ЧП может оказаться следствием диверсии, осуществленной при помощи БПЛА.