Фигурист Авербух заявил, что Костомаров сам расскажет о своем состоянии

Он отметил, что фигурист уже вышел на связь.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Российский фигурист Роман Костомаров, который оказался в реанимации в январе текущего года после пневмонии, начавшейся с простого кашля, сам расскажет о своем самочувствии. Об этом сообщил фигурист Илья Авербух.

«Он уже давно сам вышел на связь и уже говорит о своем состоянии», - заявил Авербух в беседе со «Звездой».

Напомним, что развившийся некроз и сепсис стали причиной ампутации обеих стоп и пальцев на левой руке Костомарова. В марте при помощи телемедицины лечением фигуриста стали также заниматься немецкие врачи. В апреле фигуристу провели операцию по протезированию на стопе и кисти.

Накануне фигурист опубликовал свой первый пост после госпитализации, в котором поблагодарил всех неравнодушных за переживания, веру и молитвы.