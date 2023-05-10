Политолог Колташов заявил, что в постсоветских странах антифашизм становится наказуем

Ранее в Латвии и Молдавии многих людей привлекли к ответственности за празднование 9 Мая и ношение георгиевских лент.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sputnik, РИА Новости

В некоторых странах, бывших в составе СССР, власти стремятся наказывать людей за осуждение фашизма в любой форме. Об этом «Звезде» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов, комментируя новости о наказаниях людей, праздновавших 9 Мая в Латвии и Молдавии.

«Они пытаются донести до общества, что антифашизм наказуем. Открытая антифашистская позиция, выраженная в симпатиях Советскому Союзу, символам Победы, - за все это будут наказывать. По сути, они солидаризуются с нацистской Германией, и это следующий этап после заявлений о том, что эти территории были "оккупированы" Советским Союзом», - рассказал эксперт.

По словам Колташова, в некоторых странах, бывших частью СССР, а ныне выражающих русофобскую позицию, повсеместно навязывается мнение о «советской оккупации» - об этом пишут даже в учебниках истории. При этом сторонники фашизма изображаются героями. В таких странах сам факт существования праздника Победы считается кощунственным.

«Мы в России, будучи увлеченными празднованием 9 Мая, забываем, что это не для всех праздник. Что где-то недобитый эсэсовец скрипит зубами в окружении своих приверженцев», - заявил политолог.

Напомним, в Латвии было возбуждено более 40 уголовных дел против людей, праздновавших День Победы - они гуляли с георгиевскими лентами и возлагали цветы к местам, где раньше были советские монументы. В то же время в Молдавии поступали сообщения о том, что десятки людей, в том числе и должностные лица, нарушили запрет на ношение георгиевских лент.

Ранее в Катаре на чемпионате мира по дзюдо российских болельщиков выгнали с трибун из-за наличия георгиевских лент. Отмечается, что болельщиков попросили снять георгиевские ленты, однако они отказались.