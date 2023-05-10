Минобороны: ВС РФ нанесли удар по складу с боеприпасами противника в ЛНР
Российская артиллерия ударила по складу боеприпасов противника в районе поселка Белогоровка, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«На Лисичанском оперативном направлении артиллерией "Южной" группировки войск нанесен удар по складу боеприпасов в районе населенного пункта Белогоровка», - заявил он.
Кроме того, наши бойцы уничтожили буксируемую 152-мм гаубицу «Мста-Б». Как утверждает начальник пресс-центра, на Соледаро-Бахмутском направлении российские ракетчики атаковали пункт временной дислокации и склад боеприпасов неприятеля в районе Краматорска.
Астафьев рассказал о событиях на Александро-Калиновском направлении. По его словам, огнем из РСЗО «Торнадо-С» поражен палаточный лагерь украинской стороны под Новой Полтавкой.
Помимо этого, наша артиллерия накрыла огнем пункты дислокации противника в районе Дзержинска и в Красногоровке. Кроме того, в районе населенного пункта Победа неприятель недосчитался одной буксируемой гаубицы Д-30.
Между тем в пресс-центре группировки «Восток» сообщили, что на Запорожском направлении огнем РСЗО уничтожен американский БТР.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.