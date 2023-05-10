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Минобороны: ВС РФ нанесли удар по складу с боеприпасами противника в ЛНР

12:15 10.05.2023
Кроме того, на Соледаро-Бахмутском направлении ракетное подразделение поразило склад с боеприпасами и пункт временной дислокации украинского батальона.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Российская артиллерия ударила по складу боеприпасов противника в районе поселка Белогоровка, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«На Лисичанском оперативном направлении артиллерией "Южной" группировки войск нанесен удар по складу боеприпасов в районе населенного пункта Белогоровка», - заявил он.

Кроме того, наши бойцы уничтожили буксируемую 152-мм гаубицу «Мста-Б». Как утверждает начальник пресс-центра, на Соледаро-Бахмутском направлении российские ракетчики атаковали пункт временной дислокации и склад боеприпасов неприятеля в районе Краматорска.

Астафьев рассказал о событиях на Александро-Калиновском направлении. По его словам, огнем из РСЗО «Торнадо-С» поражен палаточный лагерь украинской стороны под Новой Полтавкой.

Помимо этого, наша артиллерия накрыла огнем пункты дислокации противника в районе Дзержинска и в Красногоровке. Кроме того, в районе населенного пункта Победа неприятель недосчитался одной буксируемой гаубицы Д-30.

Между тем в пресс-центре группировки «Восток» сообщили, что на Запорожском направлении огнем РСЗО уничтожен американский БТР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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