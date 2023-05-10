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Власти Украины совершили большую ошибку, решив перенести боевые действия в населенные пункты - это является преступлением против собственного народа. Об этом РИА Новости заявил генерал-майор ВВС Греции Павлос Христу.

«Конечно, Украина и украинское руководство сделали очень большую ошибку, что перенесли войну в города. Войны должны вестись только между армиями на открытом пространстве», - заявил Христу.

Он отметил, что во время Второй мировой войны бои почти не велись в населенных пунктах.

«Украина со своей военной догмой перенесла войну в города, не выведя жителей, поэтому есть большие потери с обеих сторон. Погибает мирное население. Это военное преступление, когда ты бомбишь и воюешь и держишь население посреди боев, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах», - сказал генерал.

Христу добавил, что такие решения запрещены международными законами ведения войны. По его словам, президент и руководство Украины «совершают преступление против своего народа», так как это приводит к тысячам жертв среди мирных граждан.

Он также обратил внимание на то, что международная общественность не поднялась, когда в течение восьми лет украинские боевики бомбили города.

«Она не знала, что происходит? Никто не говорит о тех бомбардировках», - добавил бывший военнослужащий.

Ранее экс-разведчик США Риттер заявил, что правительства Украины не будет к концу конфликта. Кроме того, по его словам, Россия станет только сильнее после решения украинского кризиса.