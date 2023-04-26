Он также добавил, что Россия откажется брать на себя обязательства по долгам и контрактам нелегитимных украинских властей.

© Фото: V Ictor XinHua Globallookpress

Руководство Украины перестанет существовать к завершению конфликта. Об этом сообщили RT со ссылкой на заявление бывшего американского разведчика и офицера пехоты Соединенных Штатов Скотта Риттера.

«Украинское правительство не будет существовать к моменту, когда война закончится», — сказал Риттер.

Так бывший американский разведчик ответил на вопрос о сохранении после окончания конфликта на Украине подрядов иностранных инвестиционных компаний для восстановления страны.

Как считает Риттер, Россия не станет брать на себя долги и контракты нелегитимных властей Украины.

Ранее экс-разведчик США Риттер назвал Владимира Путина человеком столетия. По словам офицера, именно благодаря ему России удалось достичь своего нынешнего мирового уровня.