В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Пенсильвании после мощного взрыва загорелась шоколадная фабрика

Максим Крюков
03:52 25.03.2023
По данным FOX 29 News Philadelphia, несколько человек получили травмы и остаются заблокированными внутри здания.
© Видео: shanermurph, Twitter © Фото: shanermurph, Twitter
Читайте нас на:

На шоколадной фабрике в городе Уэст-Ридинг в штате Пенсильвания прогремел взрыв, после чего здание охватил сильный пожар. Об этом сообщает FOX 29 News Philadelphia.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали несколько человек - они получили травмы и оказались заблокированными внутри здания. Точное количество раненых пока неизвестно.

Момент мощного взрыва на шоколадной фабрике попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как часть здания буквально взлетела на воздух. Эта шоколадная фабрика имеет 70-летнюю историю и является одним из главных предприятий города.

Ранее были опубликованы кадры с места взрыва газовоздушной смеси в Нефтекамске Республики Башкортостан. Как сообщило региональное МЧС, в результате инцидента были эвакуированы 60 человек.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:21 В стране и мире
Defense News: ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A
17:56 В стране и мире
Макрон предложил главе ЕК фон дер Ляйен поехать с ним в Китай
00:55 В стране и мире
Reuters: в порту Антверпена уже год задержаны контейнеры со сталью для России
00:33 В стране и мире
Вучич спросил у руководства НАТО, кто дал право альянсу бомбить Югославию в 1999 году
00:00 Армия
Лейтенант Забываев заслонил своим танком пехоту и уничтожил технику боевиков в зоне СВО
Популярное
Видео
МО РФ: применение боеприпасов с обедненным ураном негативно скажется на населении Украины
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
«За храбрость»: как будет выглядеть учрежденная Путиным новая медаль
Видео
Шойгу заявил, что в этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.