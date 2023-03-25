В Пенсильвании после мощного взрыва загорелась шоколадная фабрика

По данным FOX 29 News Philadelphia, несколько человек получили травмы и остаются заблокированными внутри здания.

© Видео: shanermurph, Twitter © Фото: shanermurph, Twitter

На шоколадной фабрике в городе Уэст-Ридинг в штате Пенсильвания прогремел взрыв, после чего здание охватил сильный пожар. Об этом сообщает FOX 29 News Philadelphia.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали несколько человек - они получили травмы и оказались заблокированными внутри здания. Точное количество раненых пока неизвестно.

Момент мощного взрыва на шоколадной фабрике попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как часть здания буквально взлетела на воздух. Эта шоколадная фабрика имеет 70-летнюю историю и является одним из главных предприятий города.

Ранее были опубликованы кадры с места взрыва газовоздушной смеси в Нефтекамске Республики Башкортостан. Как сообщило региональное МЧС, в результате инцидента были эвакуированы 60 человек.