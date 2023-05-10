Минобороны Швеции заявило, что не намерено поставлять истребители Киеву

По словам главы ведомства, в стране нет нужных Украине истребителей JAS Gripen.

© Фото: forsvarsmakten.se

Швеция не планирует передавать Украине истребители JAS Gripe. Главная поддержка Киева будет состоять в обучении боевиков и обслуживании техники, ранее отправленной в страну. Об этом сообщил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон.

«У нас сейчас нет лишних истребителей JAS (Gripen), которые мы можем отправить на Украину», - цитирует ТАСС Йонсона.

Ранее стало известно, что Швеция собирается отправлять Киеву пакет военной помощи, состоящий из танков, самоходных артиллерийских установок Ancher и боеприпасов.