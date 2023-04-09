Бедрос Киркоров подал на развод из-за романа с другой женщиной

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Болгарский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров, который в прошлом году отметил 90-летний юбилей, подает на развод. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на самого артиста.

Отмечается, что народный артист России и Людмила Смирнова, у которых разница в возрасте составляет 18 лет, были в браке с 1997 года, однако в последнее время супруги проживали даже в разных городах. По данным телеканала, Людмила вернулась в Великий Новгород, а Бедрос остался в Москве.

Это второй брак артиста. Первая его жена, Виктория, мать известного поп-исполнителя Филиппа Киркорова, умерла, оставив певца вдовцом. Как сообщает источник, причиной развода стал новый роман 90-летнего артиста. Личность новой возлюбленной Киркорова-старшего пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что отец эстрадного певца, народного артиста России Филиппа Киркорова остается под наблюдением медиков в больнице. Бедросу Киркорову назначили антибактериальную терапию. Об этом «Звезде» рассказала пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.