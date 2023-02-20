В прошлом году народному артисту России Бедросу Киркорову исполнилось 90 лет.

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Отец эстрадного певца, народного артиста России Филиппа Киркорова остается под наблюдением медиков в больнице. Бедросу Киркорову назначили антибактериальную терапию. Об этом «Звезде» рассказала пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.

«Под наблюдением докторов. Но все хорошо. В отличном настроении Бедрос», - сказала она.

Болгарский и российский эстрадный певец был госпитализирован в одну из московских клиник с обострением бронхита 9 февраля. Прошлым летом Бедрос Киркоров, в 2012 году получивший звание «Народного артиста Российской Федерации», отметил 90-летний юбилей.

Ранее известный поп-исполнитель Филипп Киркоров сообщил о смерти близкого товарища - Геннадия Рыбака, много лет работавшего в его команде в качестве концертного директора. Продюсер Геннадий Рыбак скончался 16 февраля от последствий тяжелого онкологического заболевания. Певец признался, что они с Рыбаком «не общались некоторое время, но в январе стерли все разногласия» и выразил «соболезнования его семье и близким».