Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, в районе населенного пункта Волчанские Хутора расчет «Мста-Б» под командованием рядового Александра Красюка поразил 122-мм гаубицу боевиков Д-30.

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Российские военнослужащие выявили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы вооруженных формирований украинских националистов на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», - сказал он.

Помимо этого, артиллеристы ВС РФ сорвали три попытки украинских боевиков по проведению ротации подразделений на позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Котляровка и Масютовка.

Сергей Зыбинский также заявил, что расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» и «Тор» сбили четыре беспилотных летательных аппарата противника: «Валькирия», «Лелека-100», «Фурия» и «Эльф» в районе населенных пунктов Владимировка, Стельмаховка и Ольшана.

Он добавил, что в районе населенного пункта Волчанские Хутора расчет буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» под командованием рядового Александра Красюка поразил 122-миллиметровое орудие радикалов Д-30.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что военнослужащие ВС РФ уничтожили разведгруппу и две гаубицы боевиков на Южно-Донецком направлении. Он также заявил, что расчет ЗРК «Оса-АКМ» сбил БПЛА украинских националистов «Валькирия».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.