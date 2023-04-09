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ВС РФ уничтожили разведгруппу и две гаубицы боевиков на Южно-Донецком направлении

Максим Крюков
08:15 09.04.2023
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев также заявил, что расчет ЗРК «Оса-АКМ» сбил БПЛА украинских националистов «Валькирия».
© Видео: Минобороны России © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации сорвали три попытки вооруженных формирований украинских националистов провести разведку боем позиций российских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Также уничтожена разведгруппа, ликвидированы более 20 боевиков», - сказал он.

Кроме того, расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» был сбит беспилотный летательный аппарат украинских боевиков «Валькирия». Также сообщается, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» поразили две гаубицы противника в населенных пунктах Водяное и Новопавловка.

Ранее зенитчики показали, как ЗРК «Оса» и «Стрела» сбивают любые цели в зоне спецоперации. Зенитный ракетный комплекс «Оса» не оставляет шансов самолетам, вертолетам и ударным беспилотникам националистов. Для более мелких целей российские войска используют ЗРК «Стрела».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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