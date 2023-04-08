Военным железнодорожниками вручили награды за восстановление путей в зоне СВО

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Военнослужащих Железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО) наградили за отличия в ходе выполнения специальных задач в зоне проведения СВО.

Представитель командования группировки «Центр» вручил отличившимся бойцам государственные и ведомственные награды, знаки отличия за мужество, отвагу и самоотверженность в ходе специальной военной операции. Церемония проходила вблизи линии соприкосновения. Военнослужащие получили медали «За отвагу», «Суворова», «За боевые отличия» и «Участнику специальной военной операции».

Те, кто получил награды, проявили мужество и героизм при восстановлении железнодорожного участка - разрушенных ВСУ путей, рассказал начальник службы заграждения с позывным «Авангард».

Железнодорожные войска ЦВО за время проведения СВО восстановили больше 150 километров пути, семь малых и средних мостов. Вместе с военными над восстановлением и ремонтом железнодорожных путей трудятся и гражданские специалисты.

Ранее военнослужащих ЮВО наградили на передовой за мужество и героизм.