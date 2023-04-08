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Зенитчики показали, как ЗРК «Оса» и «Стрела» сбивают в зоне спецоперации любые цели

Валентин Гвоздев
Дмитрий Трунов
19:21 08.04.2023
Зенитный ракетный комплекс «Оса» не оставляет шансов самолетам, вертолетам и ударным беспилотникам противника. Для более мелких целей наши войска используют другие ЗРК - например «Стрела».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Любая низколетящая цель, в том числе и сверхзвуковая, не способна увернуться от «Осы». Вместо жала у нее шесть зенитных управляемых ракет, которые способны уничтожить цель, маневрирующую на скорости до 500 метров в секунду.

Еще советский зенитный ракетный комплекс по сей день остается одним из наиболее надежных в мире. Радиолокационная станция кругового обзора имеет высокую степень защиты от помех, а станция сопровождения целей надежно защищена, как от пассивных, так и от активных помех.

«Вся техника используется не цифровая, а аналоговая. Это ее плюс. Дело в том, что данный комплекс самый защищенный от помех противника и всяких преград. В любую погоду: дождь, снег, туман - она работает отлично», - рассказывает начальник расчета ЗРК «Оса» с позывным «Инженер».

Малоразмерные цели расчет тоже поражает, только для этого бойцам вовсе не нужно задействовать свой комплекс. Беспилотники типа «крыло» или гражданские модели квадрокоптеров давно приноровились сбивать из стрелкового оружия.

«Данное крыло способно пролетать более 50 километров. Комплекс способен работать по ним», - говорит «Инженер».

Если расчет «Осы» специализируется в основном на крупных целях: самолетах, вертолетах и ударных беспилотниках, то для более мелких, но не менее опасных для наших войск, используют другие зенитные ракетные комплексы - «Стрела-10».

Радиопеленгатор у «Стрелы» пассивный - это значит, излучение отсутствует как таковое. Соответственно, комплекс не способен засечь ни один локатор. Это делает ракетный удар по-настоящему неожиданным.

«Поставляются новые и новые БЛА. Учим. Буквально за один месяц 125 из 180 только мы сбили», - говорит начальник расчета ЗРК «Стрела-10» с позывным «Медведь».

Работать «Стрелы» могут и по самолетам, и по вертолетам. За время проведения спецоперации эти ЗРК поражали все типы воздушных целей, кроме баллистических. Причем, вести стрельбу комплекс может как по целеуказанию с других комплексов, так и в автономном режиме.

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