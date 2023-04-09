В России отмечают День войск противовоздушной обороны

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В России во второе воскресенье апреля отмечают День войск противовоздушной обороны. Перед военнослужащими данного рода войск стоит задача по обеспечению защиту объектов гражданской и военной инфраструктуры от нападения с воздуха.

Российские средства ПВО в ходе проведения специальной военной операции ежедневно отражают воздушные атаки вооруженных формирований украинских националистов, которые широко используют беспилотные летательные аппараты, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты, для атаки на позиции подразделений ВС РФ. Цели успешно уничтожаются в воздухе зенитными ракетными системами (ЗРК).

В Министерстве обороны Российской Федерации отметили, что сегодня части ПВО оснащаются только современными средствами вооружения и военной техники, такими как ЗРС С-400, С-350, ЗРПК «Панцирь-С» различных модификаций. В радиотехнические части поставляются новые радиолокационные комплексы и станции типа «Небо», «Сопка», «Каста» и другие.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры несения боевого дежурства расчетами новейших радиолокационных станций «Ниобий» Западного военного округа в ходе проведения специальной операции. Станция сканирует небо в радиусе 500 километров и наблюдает за сотнями объектов, автоматически определяя их тип и принадлежность. Данные о потенциально опасных целях поступает в командный пункт. Там принимается решение, какое подразделение сопроводит и уничтожит объект.