Опубликованы кадры боевой работы РЛС «Ниобий» в зоне СВО

Станция сканирует небо в радиусе 500 километров и наблюдает за сотнями объектов, автоматически определяя их тип и принадлежность.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В России во второе воскресенье апреля отмечают День войск противовоздушной обороны. В 2023 году торжество приходится на 9 апреля. Сегодня Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры несения боевого дежурства расчетами радиолокационных станций «Ниобий» Западного военного округа в ходе проведения специальной операции.

Средства ПВО ежедневно отражают воздушные атаки украинских националистов, использующих беспилотники, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Цели успешно уничтожаются в воздухе зенитными ракетными системами. Вовремя реагировать на угрозы помогают современные радиолокационные комплексы.

Одна из таких – РЛС «Ниобий». Станция сканирует небо в радиусе 500 километров и наблюдает за сотнями объектов, автоматически определяя их тип и принадлежность. Данные о потенциально опасных целях поступает в командный пункт. Там принимается решение, какое подразделение сопроводит и уничтожит объект.

Система «Ниобий» способна выявить не только самолеты и вертолеты противника, но и сложные для обнаружения беспилотники, изготовленные из композитных материалов.

«Очень эргономично работать с ней. Простота в освоении. Относительная простота в эксплуатации. Приезжают представители завода изготовителя, оказывают всестороннюю огромную поддержку на всех уровнях – от обучения до эксплуатации и обслуживания», - говорит начальник радиолокационной станции Анатолий.

За небом военные наблюдают круглосуточно. Количество одновременно находящихся в воздухе целей может достигать нескольких десятков. Собранные данные со всех РЛС формируют общую картину неба. Это позволяет оперативно принимать решение по целям. Многие из них требуют тщательного внимания. Самая часто встречающаяся цель - беспилотники.

Ранее «Звезда» показывала кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» и «Бук-М2» Западного военного округа в ходе специальной операции. Расчеты ЗРК с начала СВО сбили огромное количество вражеских беспилотников, за что ЗРК данного типа начали называть истребителем дронов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.