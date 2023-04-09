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Советник президента Украины Устенко заявил, что ЗВР страны превышают $30 млрд

Максим Крюков
07:19 09.04.2023
Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что этих средств достаточно для того, чтобы покрыть импорт на страну более чем за 5 месяцев.
Советник президента Украины Устенко заявил, что ЗВР страны превышают $30 млрд
© Фото: Uli Deck, dpa, GlobalLookPress
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Золотовалютные резервы Украины превышают $30 млрд, что стало рекордным показателем за последнее десятилетие. Такое заявление сделал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет - они превышают 30 миллиардов долларов», - сказал он в эфире телеканала «Рада».

По его словам, этих средств достаточно для того, чтобы покрыть импорт на страну более чем за 5 месяцев. В Национальном банке Украины сообщали, что международные резервы страны по итогам февраля 2023 года снизились на 3,5% в сравнении с показателем в январе этого года и составили почти 29 миллиардов долларов.

Ранее Россия заняла четвертое место по объемам золотовалютных резервов в мире по итогам минувшего года с активами в $582 млрд. Лидером по данному показателю является Китай ($3,31 трлн), второе место у Японии ($1,27 трлн), замыкает тройку Швейцария ($924 млрд).

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