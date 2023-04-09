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Начальник РЛС «Ниобий» рассказал о главных преимуществах новейшей системы в зоне СВО

06:42 09.04.2023
Российский военнослужащий отметил, что расчет радиолокационной системы «Ниобий» выполняют не сложные задачи, но очень ответственные.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Начальник новейшей радиолокационной системы «Ниобий» рассказал о характеристиках и преимуществах РЛС, а также задачах расчета в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

«Предназначена для обнаружения аэродинамических целей, определения их государственной принадлежности и выдачи радиолокационной информации», - сказал начальник РЛС Анатолий.

Он добавил, что перед расчетом стоит задача по обеспечению безопасности пролета авиации российских войск. Задачи не сложные по выполнению, но очень ответственные, отметил военнослужащий.

«Выдаем мы все на вышестоящие командные пункты, они получают информацию от разных источников и от станций разных диапазонов и принимают соответствующе решения», - заявил начальник радиолокационной станции.

Офицер также заявил об эргономичности и простоте в использовании данной системы.

«Простота в освоении, относительная простота в эксплуатации. Приезжают представители завода изготовителя, оказывают всестороннюю огромную поддержку на всех уровнях - от обучения до эксплуатации и обслуживания», - резюмировал Анатолий.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» и «Бук-М2» Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации. Расчеты ЗРК «Бук» продолжают обеспечивать защиту подразделений ВС РФ от средств воздушного нападения боевиков. С начала СВО установка сбила огромное количество вражеских беспилотников, за что ее начали называть истребителем дронов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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