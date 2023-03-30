Боевая работа российских ЗРК «Бук» в зоне СВО: кадры

С начала спецоперации ЗРК «Бук» уничтожили множество вражеских беспилотников, за что установку стали называть истребителем дронов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» Западного военного округа в ходе спецоперации.

Расчеты ЗРК «Бук» продолжают обеспечивать защиту подразделений ВС РФ от средств воздушного нападения боевиков. С начала СВО установка сбила огромное количество вражеских беспилотников, за что ее начали называть истребителем дронов.

Скорость и проходимость боевой машины как у хорошего внедорожника. Добравшись до своей огневой позиции, пусковая установка ЗРК «Бук-М3» сразу переходит в боевую готовность. Она приводит ракеты в стартовое положение, РЛС сканирует сектор. Когда ракеты готовы, начинается вращение в поиске сектора огня.

Как рассказали бойцы, комплекс может поражать воздушные цели на разных диапазонах высот и различных дальностях. В рамках выполнения боевых задач расчеты «Бук» уничтожают даже HIMARS.

«Уничтожали также HIMARS. Считаю, что это наиболее сложная цель, но по ним ЗРК «Бук-М3» работает довольно нормально, четко», - поделился командир зенитной ракетной батареи.

«Бук-М3» одновременно может вести до 300 воздушных объектов. Он засекает противника на расстоянии до 25 тысяч метров по высоте и до 180 километров по дальности. А интервал между пусками ракет составляет около пары секунд.

Ранее российские артиллеристы пресекли попытку выдвижения колонны противника на Запорожском направлении. Ударом по противнику они уничтожили два украинских бронеавтомобиля.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.