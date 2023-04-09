Чехия намерена объявить Россию и Китай угрозами нацбезопасности

Минобороны Чехии поставило Россию и Китай в списке угроз в один ряд с терроризмом.

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Чехия впервые в своих стратегических документах назовет Россию и Китай угрозами национальной безопасности. Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на ответственного сотрудника минобороны Яна Иреша. До этого, документы содержали размытые формулировки, теперь в них больше конкретики. Москва и Пекин, наряду с терроризмом, указаны в качестве угроз.

Сейчас в национальном минобороны завершается разработка документов, определяющих планы Праги в области безопасности. В военном ведомстве страны полагают, что существующие нормы устарели и нуждаются в обновлении.

Ранее стало известно о решении властей Чехии продлить визовые ограничения для туристов из России и Белоруссии до 31 марта 2024 года. Речь не идет о тотальном запрете на въезд, по гуманитарным соображениям попасть в страну можно. Для украинцев, напротив, получение виз максимально упростили.