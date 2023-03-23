Чехия продлила визовые ограничения для россиян и белорусов на год

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Власти Чехии продлили до 31 марта 2024 года запрет на выдачу виз и разрешений на долговременное пребывание в стране россиянам и белорусам. Об этом сообщает Чешское информационное агентство.

При этом, тотального запрета на выдачу въездных документов нет. Граждане России и Белоруссии смогут въехать на территорию Чехии, но только в исключительных случаях. Для украинцев, напротив, визовые требования смягчили. Им будет проще въехать в Чехию и получить вид на жительство в этой европейской стране.

Не исключено, что некоторые из них смогут найти себе работу на предприятиях оборонной промышленности. Например, будут трудиться на производстве боеприпасов. С такой идеей ранее выступил президент Чехии Петр Павел, уточнив, что его страна исчерпала ресурсы для помощи официальному Киеву. Для пополнения арсеналов Праге не хватает рабочих рук, заявил Павел и предложил использовать украинцев для этих целей.