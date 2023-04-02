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В Татарстане состоялся телемост между бойцами ВС РФ и их родственниками

06:01 02.04.2023
Военнослужащих заверили, что в их отсутствие об их семье позаботятся и окажут помощь, если возникнут проблемы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Центральный военный округ организовал для военнослужащих из Татарстана очередной телемост. Бойцы ЦВО пообщались с родными по видеосвязи.

«Мы обращаемся к Республике Татарстан. Хотим сказать большое спасибо за то, что не бросаете нас в трудную минуту, спасибо всем, и простым волонтерам, и индивидуальным предпринимателям за оказанную помощь. Спасибо, что не забываете о нас», - поблагодарил командир отряда.

О важности поддержки бойцов высказался заместитель военного комиссара полковник Алексей Денькин. По его словам, поддержка близких  становится оружием для защитника. Он также заверил, что семьи военнослужащих будут обеспечены всем необходимым и что им готовы оказать помощь, если возникнут проблемы.

Исполняющая обязанности заместителя министра труда, занятости и социальной защиты региона Елена Зенина подчеркнула, что семьи мобилизованных не брошены на произвол судьбы, о них постоянно заботятся.

«От имени правительства, министерства и от себя лично хочу заверить, что ни вы, ие ваши семьи не будете забыты. Все вопросы, которые возникают у ваших близких, будем решать. Служите спокойно и возвращайтесь домой», - заявила она.

Ранее родственникам погибшего в зоне СВО Героя РФ Михаила Абраменко передали «Золотую Звезду». Он был удостоен награды за героизм, личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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