В Марселе обрушился жилой дом

Мэр города Бенуа Пайян заявил, что мог произойти взрыв.

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В ночь на воскресенье в центре Марселя произошло обрушение жилого дома. Происшествие случилось на улице Тиволи в 5-м округе.

Сейчас месте происшествия работают спасатели. Об этом сообщил мэр города Бенуа Пайян. Он уже прибыл на место ЧП.

Пайян сообщил журналистам, что мог произойти взрыв. По его словам, поисковые работы осложняют горящие обломки.

Напомним, в феврале в Новосибирске произошло обрушение жилого дома из-за взрыва газа. Погибли 14 человек.