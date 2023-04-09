NYT: Иран готов атаковать корабли Израиля в Персидском заливе

По данным разведки США, атаками беспилотников Иран может отомстить Израилю за регулярные авиаудары.

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Бойцы Корпуса стражей исламской революции готовят атаки беспилотных летательных аппаратов на принадлежащие Израилю корабли в Персидском заливе и Аравийском море. Об этом со ссылкой на спецслужбы пишет газета The New-York Times.

По мнению издания, Тегеран рассматривает атаки на принадлежащие Израилю корабли в регионе, как одно из средств возмездия за авиаудары в Сирии.

Накануне израильские танки обстреляли сирийскую территорию, с которой, как предполагается, были запущены три ракеты в сторону Голанских высот. Две из них упали на территории Иордании, одна достигла Голан. Данная атака могла стать ответом на израильский обстрел Дамаска в ночь на минувший вторник. Тогда погибли два местных жителя.