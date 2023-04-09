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Более 800 механиков-водителей для ПГРК «Ярс» приступили к сдаче практических экзаменов

07:39 09.04.2023
Подготовку младших военных специалистов проводят в 161 школе техников РВСН.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Более 800 младших военных специалистов школы техников РВСН приступили к сдаче контрольных упражнений на специальном автодроме, которые предусматривают вождение по ограниченным проездам и преодоление препятствий. Теоретический же экзамен включал в себя вопросы по общевойсковым предметам, а также контрольные испытания по устройству и эксплуатации подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» и машин обеспечения.

Весь курс подготовки механиков-водителей составлял три месяца. В него входили теоретические дисциплины, занятия на тренажерах и практическое вождение. В 161 школе техников РВСН есть современный компьютерный имитатор, предназначенный для обучения механиков-водителей самоходных пусковых установок и многоцелевых тягачей МАЗ-543. Тренажер дает возможность до автоматизма отработать процесс вождения в любых условиях.

Также в школе техников оборудованы классы с тренажерами, имитирующими автомобильную технику, различные рельефы местности и погодные условия, а для проведения практических занятий по вождению – автодром общей площадью 16 квадратных километров, на котором имеются четыре маршрута с препятствиями.

В Министерстве обороны Российской Федерации отмечают, что 161 школа техников ежегодно выпускает более 2000 специалистов автомобильной службы для частей и подразделений Ракетных войск стратегического назначения.

Ранее «Звезда» рассказывала, что в РВСН прошло командно-штабное учение с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным комплексом «Ярс». Задействовали более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники.

Был выполнен обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах патрулирования. Учение показало высокий уровень подготовки соединения.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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