Более 3000 военнослужащих приняли участие в учениях РВСН с комплексами «Ярс»

В Минобороны России заявили, что ракетчики показали высокий уровень боевой подготовки и профессионализма.

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В РВСН прошло командно-штабное учение с Новосибирским ракетным соединением, которое оснащено комплексом «Ярс». В нем задействовали более трех тысяч военнослужащих и около трехсот единиц техники. Был выполнен обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» отработали вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. Ракетчики также решали задачи противодействия диверсантам.

В рамках маневров военнослужащие РВСН отработали задачи по рассредоточению в лесу для повышения скрытности. А подразделения обеспечения вывели спецтехнику из зон условного химического заражения.

В Министерстве обороны России отметили, что командно-штабное учение показало высокий уровень боевой подготовки соединения, а также профессионализм личного состава.

Напомним, в конце прошлого года ракетный полк в городе Бологое Тверской области заступил на боевое дежурство с комплексом «Ярс». Также перевооружается и дивизия, расположенная в городе Козельск в Калужской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.