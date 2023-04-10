Российские средства ПВО предотвратили удары боевиков по Донбассу: кадры работы

За последнюю неделю российские средства ПВО сбили 70 вражеских беспилотников и около 50 снарядов РСЗО HIMARS.

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Российскими средствами ПВО в зоне спецоперации за сутки перехвачено 10 снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», а также одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2». Кроме того, поражены 14 украинских беспилотников.

Круглосуточно, в любую погоду, российские зенитчики стоят на страже неба. И 9 апреля, в День войск противовоздушной обороны, они находятся на боевом посту и продолжают уничтожать воздушные цели.

На этой неделе противник несколько раз пытался нанести удар по мирному городу. Попытки не увенчались успехом. За эти семь дней на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях было сбито 70 беспилотников и около 50 снарядов РСЗО HIMARS.

Расчеты комплексов С-400 Южного военного округа под Донецком работают с первого дня спецоперации. Сложно представить, какой урон нанесли бы украинские боевики городу и сколько жизней унесли бы, если бы не работа зенитчиков.

Комплекс С-400 имеет кодовое название «Триумф». Он поражает любые средства воздушного и космического нападения, даже гиперзвуковые, на расстоянии до 400 км. При этом они способны засечь цель в радиусе 600 км. Это первый эшелон обороны.

Зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С» прикрывает С-400 на марше и встречает воздушные цели на более ближних дистанциях.

Подробнее о работе ПВО в зоне спецоперации смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Владислава Кустова.

Ранее в Минобороны России рассказали об ударе украинской артиллерии по своим же боевикам. По имеющимся данным, около 300 снарядов крупного калибра обрушилось на украинцев, которые сдались в плен российским войскам, все они были убиты.