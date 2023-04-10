Армия Армия Армия

Российские средства ПВО предотвратили удары боевиков по Донбассу: кадры работы

Владислав Кустов
Анастасия Бобылева
00:10 10.04.2023
За последнюю неделю российские средства ПВО сбили 70 вражеских беспилотников и около 50 снарядов РСЗО HIMARS.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Российскими средствами ПВО в зоне спецоперации за сутки перехвачено 10 снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», а также одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2». Кроме того, поражены 14 украинских беспилотников.

Круглосуточно, в любую погоду, российские зенитчики стоят на страже неба. И 9 апреля, в День войск противовоздушной обороны, они находятся на боевом посту и продолжают уничтожать воздушные цели.

На этой неделе противник несколько раз пытался нанести удар по мирному городу. Попытки не увенчались успехом. За эти семь дней на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях было сбито 70 беспилотников и около 50 снарядов РСЗО HIMARS.

Расчеты комплексов С-400 Южного военного округа под Донецком работают с первого дня спецоперации. Сложно представить, какой урон нанесли бы украинские боевики городу и сколько жизней унесли бы, если бы не работа зенитчиков.

Комплекс С-400 имеет кодовое название «Триумф». Он поражает любые средства воздушного и космического нападения, даже гиперзвуковые, на расстоянии до 400 км. При этом они способны засечь цель в радиусе 600 км. Это первый эшелон обороны.

Зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С» прикрывает С-400 на марше и встречает воздушные цели на более ближних дистанциях.

Подробнее о работе ПВО в зоне спецоперации смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Владислава Кустова.

Ранее в Минобороны России рассказали об ударе украинской артиллерии по своим же боевикам. По имеющимся данным, около 300 снарядов крупного калибра обрушилось на украинцев, которые сдались в плен российским войскам, все они были убиты.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:28 В стране и мире
Видео
Противники УПЦ попытались штурмом взять собор в Каменце-Подольском
18:15 В стране и мире
Путин и Лукашенко обсуждали в кремлевской квартире самые закрытые темы
17:39 В стране и мире
Экс-глава Минфина Задорнов: мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года
16:19 В стране и мире
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Вадим Волков
15:13 В стране и мире
Песков сообщил, что Путин планирует встречать Пасху в церкви
Популярное
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.