Патриарх Кирилл рассказал о причинах столкновения России и Запада

По мнению предстоятеля РПЦ, Запад хотел взять Россию «голыми руками» и навязать свои ценности.

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Причиной противостояния России и Запада стало стремление навязать нам чуждые ценности, далекие от христианских заповедей. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл затронул вопросы геополитики в речи после божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве в Вербное воскресенье.

«Ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, одурачить нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. Когда же стало ясно, что ничего общего уже нет, все это и привело к военному противостоянию», – приводит РИА Новости слова патриарха.

Патриарх назвал тактику Запада «ложной дипломатией эпохи разрядки» и подчеркнул, что «Святая Русь, слава Богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей».

«Мы отстаиваем свою веру, свою нравственную систему ценностей. Мы не хотим, чтобы разврат стал нормой жизни», – отметил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл напомнил о важности традиционных семейных ценностей, без родителей «номер один и номер два».

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл обратился в международные организации с просьбой не допустить ущемления прав православных монахов на Украине и дать им возможность жить и молиться в Киево-Печерской лавре.