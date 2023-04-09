Пять детей и трое взрослых пострадали в ДТП с пожарной машиной под Саратовом

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Восемь человек, включая пятерых детей, пострадали в ДТП с пожарным автомобилем в районном центре Духовницкое Саратовской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин, передает RT.

По его данным, авария произошла в 16.52 (15.52 мск). Травмы получили пять мальчиков от 7 месяцев до 9 лет, трое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, пострадали женщины 27 и 32 лет и 60-летний мужчина, все они отпущены из больницы.

Ранее в Томске мусоровоз без водителя протаранил автомобиль с женщиной и ребенком.