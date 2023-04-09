В Томске мусоровоз без водителя врезался в легковушку с ребенком

Грузовой автомобиль начал двигаться задним ходом после того, как его покинул водитель.

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Мусоровоз без водителя протаранил легковой автомобиль с женщиной и ребенком в Томске. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360».

По данным управления МВД по региону, авария произошла на улице Дизайнеров во дворе дома №7 около 15.20 в Москве. Грузовой автомобиль МАЗ начал движение задним ходом, так как его 31-летний водитель ушел и не предпринял мер для исключения самопроизвольного движения. Грузовик врезался в LADA Granta, в котором находились 33-летняя женщина-водитель и ребенок пяти лет.

«Женщина не пострадала, ребенку оказана разовая медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Ростовской области опрокинулся автомобиль с 32 пассажирами.