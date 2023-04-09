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Le Monde: глава Евросовета тратит слишком много денег на авиаперелеты

Дмитрий Трунов
22:11 09.04.2023
Дорожные расходы президента Европейского совета втрое выше, чем у его предшественников, пишет издание.
Le Monde: глава Евросовета тратит слишком много денег на авиаперелеты
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, GlobalLookPress
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Глава Евросовета Шарль Мишель испытывает чрезмерное пристрастие к полетам на частных самолетах, в том числе для коротких поездок, пишет Le Monde. Поэтому его поездки стоят слишком дорого и вредят экологии.

После окончания ограничений из-за Covid-19 председатель Европейского совета стал настоящим путешественником, пишет издание. Он побывал в Нью-Йорке, Пекине, Пномпене, Йоханнесбурге, Дохе, Токио и, конечно, европейских столицах.

Дипломатов и госслужащих в европейских учреждениях раздражают дорогостоящие поездки бывшего бельгийского премьер-министра. Специализированная пресса по делам ЕС, которую Мишель и его окружение с тревогой читают каждое утро, регулярно повторяет эту критику. Расследование Le Monde подтверждает значительное увеличение расходов лидера и его интенсивное использование частных самолетов, которые также очень дороги с точки зрения их углеродного следа.

Бюджет на 2024 год для президента Европейского совета составит 2,6 млн евро. Это на 27,5% больше по сравнению с 2023 годом. Такой рост объясняется главным образом «интенсивной международной деятельностью» Мишеля, говорится в документе Генерального секретариата Совета от 1 марта, в котором, в частности, упоминаются последствия войны на Украине.

«Мы должны разъяснять третьим странам наши санкции против Москвы и бороться с путинской пропагандой», - прокомментировало ситуацию окружение еврочиновника.

На встрече 9 марта девять стран, включая Германию, Италию и Польшу, тем не менее попросили разъяснений по поводу этого повышения.

Ожидается, что в следующем году дорожные расходы Мишеля и делегаций, которые он повезет с собой, составят 1,985 млн евро. Чиновника сопровождают персонал, протокол, охрана, пиарщики, фотограф. Дорожные траты более чем на треть выше, чем в бюджете на 2023 год. Во времена его предшественников, Германа Ван Ромпея (2010-2014) и Дональда Туска (2014-2019), эти расходы не превышали 500 тыс. евро при общем бюджете менее миллиона. Одна только инфляция не может объяснить этот всплеск, заключает издание.

Ранее Шарль Мишель заявил о том, что лидеры стран Евросоюза договорились о мерах борьбы с энергетическим кризисом. Чиновники договорились вместе работать над мерами по сдерживанию роста цен на энергоносители для домохозяйств и предприятий.

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