Лидеры стран Евросоюза договорились о мерах борьбы с энергетическим кризисом

Они будут совместно работать над мерами по сдерживанию роста цен на энергоносители для домохозяйств и предприятий.

© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress

Лидеры 27 стран ЕС достигли соглашения о мерах борьбы с энергетическим кризисом. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Саммит ЕС достиг соглашения по энергетике», — написал он в Twitter.

По словам Шарля Мишеля, главы европейских государств договорились совместно работать над мерами по сдерживанию роста цен на энергоносители для домохозяйств и предприятий.

Напомним, недавно в Европейской комиссии в связи с новым пакетом мер по борьбе с кризисом в сфере энергетики предложили странам ЕС делиться друг с другом газом в случае критической ситуации. Для этого предлагается ввести специальные правила для обменов.

Также в ЕК предложили ввести новую систему мониторинга за запасами ресурсов, чтобы операторы не уводили излишки топлива в резерв, а были вынуждены им делиться.