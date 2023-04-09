В зоне СВО прошел телемост с Екатеринбургом
Военнослужащие Центрального военного округа, находящиеся в зоне проведения спецоперации, смогли пообщаться со своими родственниками, проживающими в Екатеринбурге. Специально для этого был организован телемост. Бойцы обменялись с родными приветственными словами, рассказали друг другу о событиях, произошедших в их жизни за время разлуки.
«Горжусь своим мужем, все ребята большие молодцы. Сегодня вышли на связь. Эмоциям предела нет. Счастье видеть, достаточно просто улыбки. Горжусь за нашего папу, нашего защитника и героя. Не сидит дома и не ждет, а пошел защищать нас», - сказала супруга военнослужащего Екатерина.
Также, родные и близкие военнослужащих выразили слова поддержки и надежды на скорейшее возвращение своих защитников домой. И бойцы, и семьи были очень рады пообщаться.
«На данное мероприятие мы в первую очередь приглашаем родственников военнослужащих: родителей, жен и детей. Военнослужащим важно помнить, за кого они сражаются. Данное мероприятие проводится регулярно, в среднем раз в месяц. Это помогает родным убедиться, что их сыновья, отцы и мужья продолжают сражаться и пока это происходит, война никогда не придет в наш дом», - отметил врио заместителя командира полка по военно-политической работе Павел.
Военнослужащие пригласили на мероприятие ученицу одной из школ города Екатеринбурга по имени Маргарита, которая написала письмо со словами поддержки для бойцов, находящихся в зоне СВО. Ее весточка дошла до передовой и попала в руки военнослужащих. Слова, написанные девушкой, так сильно растрогали бойцов, что они решили пригласить ее на телемост и в знак признательности вручили ей букет цветов.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.