Бойцы в зоне СВО и их родственники из Свердловской области пообщались по телемосту

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Министерство обороны России организовало телемост в зоне проведения специальной операции между бойцами Центрального военного округа и их родными из Свердловской области. Военные впервые за долгое время увиделись и пообщались с самыми важными для них людьми в режиме реального времени.

Бойцы обменялись приветственными словами с любимыми. Затем их родственники рассказали о последних событиях дома, а также пожелали скорейшего возвращения живыми и здоровыми. В свою очередь военные заверили близких, что у них все хорошо.

Участники телемоста были очень рады пообщаться. Одни успели за несколько минут рассказать о всех событиях, случившихся в жизни, другим было достаточно просто увидеть родные лица.

Отметим, МО РФ регулярно проводит телемосты для поддержания боевого духа личного состава и более тесного взаимодействия командования воинских частей с их семьями.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов