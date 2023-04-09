Сын экс-солистки «Блестящих» Новиковой заступился за мать и оказался в операционной

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Экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова подает в суд на родителей мальчика, избившего ее сына Мирона. После драки подростку понадобилась операция, рассказала «Звезде» адвокат Маргарита Гаврилова.

По ее словам, причиной конфликта стали оскорбительные слова мальчика из параллельного класса относительно Новиковой. Сын певицы потребовал от него извинений, и тот сначала извинился, но спустя какое-то время напал на Мирона.

«После школы мальчики пошли в парикмахерскую хотели постричься... Когда они выходили из парикмахерской, сзади на Мирона напал этот мальчик... схватил в удушающий захват, уронил на асфальт, он (Мирон. - Прим.ред.) ударился головой об асфальт, сломал ему нос, начал его избивать», - рассказала Гаврилова.

В детской больнице, где ребенок провел около пяти дней, ему диагностировали закрытую черепно-мозговою травму, сотрясение мозга, перелом носа и перелом руки. В конце марта Мирону провели операцию на носу, уточнила юрист.

«Мы будем обращаться в суд за защитой чести и достоинства, и за компенсацией морального и материального вреда причиненного действиями несовершеннолетнего, естественно, иск подавать будем к родителям мальчика», - пояснила Гаврилова.

Адвокат добавила, что подача иска состоится после заключения судебной экспертизы относительно состояния здоровья ребенка и уровня нанесенных ему повреждений.

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