Даня Милохин и Моргенштерн* попали в аварию на Пхукете

Кто из них управлял транспортным средством, сейчас не сообщается.

© Видео: danya_milokhin, TikTok, Instagram** © Фото: danya_milokhin, TikTok

Блогер Даня Милохин и рэпер Моргенштерн*, признанный в РФ иностранным агентом, попали в аварию на острове Пхукет в Таиланде, передает Telegram-канал Mash.

Предварительно, на дороге около пляжа молодым людям не удалось справиться с управлением, и они врезались на скутере в автомобиль. В настоящее время неизвестно, кто из них управлял транспортным средством.

Ранее Милохин опубликовал в социальных сетях два видео. На первом он едет на скорости, оторвав руки от руля скутера, на втором ролике едет с Моргенштерном, который управляет так же скутером.

Как утверждается, теперь интернет-звездам из-за такого опасного вождения хотят запретить брать в аренду ТС.

В сентябре прошлого года в ресторан Моргенштерна* пришли приставы. Тогда сообщалось, что заведение закрывается из-за нарушения санитарных норм.

* Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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