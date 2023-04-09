Предупреждение Западу: о чем договорились Путин и Лукашенко в Москве

Александр Лукашенко побывал с рабочим визитом в российской столице. И накануне большого публичного заседания Госсовета больше шести часов общался с Путиным без камер и журналистов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Встречи лидеров России и Белоруссии почти всегда становятся громким информационным поводом в Москве и Минске. Их внимательно изучают западные политаналитики. Но конкретно эти очные переговоры на западе ждали особенно. Подогревала интерес серия заявлений президентов: еще две недели назад Владимир Путин сообщил о договоренности разместить у границ Польши российское тактическое ядерное оружие. После - Александр Лукашенко заявил о готовности принять и стратегическое ЯО, учитывая угрозу со стороны Запада. Затем глава СВР Нарышкин после посещения Минска сообщил о полном доверии между спецслужбами двух стран. И вот фактическим закреплением на бумаге всех устных заявлений стал официальный визит президента Белоруссии в Кремль.

По первой фотографии из пустого представительского кабинета Кремля, которую опубликовали белорусские СМИ еще до начала встречи, сразу был понятен характер предстоящей беседы. Два белых кресла у камина символизировали дружественные и максимально доверительные отношения между союзниками, которые объединили усилия для противостояния агрессии соседних стран. Визит Александра Лукашенко в Москву был назначен на дату проведения Высшего госсовета Союзного государства. Но лидер Белоруссии прилетел специально накануне официального мероприятия - для того, чтобы наедине обсудить с Владимиром Путиным напряженную ситуацию у общих границ.

«Спасибо, что приехали именно сегодня вечером, накануне. Это даст нам возможность в спокойной, непринужденной обстановке поговорить по тому, что мы завтра должны будем решать и обсуждать уже в обстановке официальной вместе с нашими коллегами», - сказал в начале встречи президент России.

Это уже второй в этом году визит Лукашенко в Москву, и проходил он сразу после празднования 27-й годовщины Дня единения народов России и Белоруссии. Акценты этой с виду пусть и протокольной встречи перед камерами были расставлены президентами предельно четко - усиление на фронтах экономики и безопасности, в то время, как из-за океана странам предрекают провал, полную изоляцию и грозят не только санкциями, но и оружием.

«Тот, кто надеется или предлагал нам или прогнозировал, что мы рухнем, - ничего мы не рухнули. Да, будет непросто, ну а когда было просто?» - охарактеризовал происходящее Александр Лукашенко.

О едином политическом курсе с Россией президент Белоруссии говорил неделю назад в своем послании народу и парламенту. Тогда Лукашенко произнес слова, после которых на Западе забеспокоились о текущем геополитическом раскладе. Угроза целостности главному партнеру Минска и риск начала Третьей мировой войны фактически вынудили Белоруссию разместить на своей территории российское тактическое ядерное оружие. Сказанное Александром Лукашенко во Дворце Республики Владимир Путин предложил обсудить без камер.

После протокольного диалога лидеры двух стран общались наедине еще шесть часов. Встреча затянулась за полночь. Путин и Лукашенко, по словам пресс-секретаря российского президента, разошлись позже двух часов ночи. А уже на следующий день кортежи высших представителей власти России и Белоруссии съезжались в Кремль на заседание Высшего госсовета. Перед прибытием главной машины государственные флаги над входом закрутило ветром. Пришлось срочно поправлять.

И вот спустя ровно 12 часов после окончания личной неформальной встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, кортеж президента Белоруссии подъезжает к Большому Кремлевскому дворцу. Белорусский президент выходит из автомобиля, его встречает комендант Кремля и проводит на встречу с российским президентом в Георгиевский зал.

Перед входом Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. О чем так долго накануне разговаривал с Путиным?

«Вчера [обсуждали] закрытые темы... Безопасность, военно-промышленный комплекс, военные вопросы, оборонка и прочее. Это главное», - сказал он.

Деталей личной беседы с Владимиром Путиным белорусский президент не раскрыл даже участникам высшего госсовета союзного государства. А только наоборот подогрел интригу. Единственное, что стало известно: предстоит новая фаза совместного развития военно-промышленного комплекса России и Белоруссии.

«Вы знаете, что мы с Владимиром Владимировичем вчера провели фундаментальные переговоры. Мы обсудили вопросы, как журналисты говорят, закрытого характера, они всегда существуют», - сказал Лукашенко.

Председательствовал на заседании Лукашенко. Путин сразу оговорился, что Москва хоть и принимающая сторона, но главный спикер на этом мероприятии - президент Белоруссии. Но коротко российский лидер все же выступил, сказав, что главная объединяющая сила двух стран - это общие культурные, духовные и нравственные ценности. А военное сотрудничество - лишь реакция на действия недружественного Запада. Владимир Путин заявил о создании Концепции безопасности Союзного государства.

Повод для создания единой Концепции безопасности вполне оправдан. С начала российской спецоперации на Украине южные границы Белоруссии и западные рубежи России нарушают диверсанты. Организуют тайники и схроны с оружием и боеприпасами, которые потом используют для организации терактов. Один из последних предотвратили спецслужбы - подрыв разведывательного самолета А-50 на военном аэродроме в Мачулищах неподалеку от Минска. Тогда были задержаны 20 человек. Непосредственным исполнителем оказался агент украинской спецслужбы. Еще одну диверсию предотвратили на этой неделе.

Подробнее о подготовке Концепции безопасности Союзного государства, размещении тактического оружия РФ в Белоруссии, деятельности украинских вербовочных групп на территории двух стран и лагерях по подготовке боевиков в Прибалтике смотрите в материале Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».