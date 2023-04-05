В Ростовской области опрокинулся автобус с 32 пассажирами

Два человека госпитализированы, сообщили в МВД.

© Видео: МЧС РФ © Фото: mediamvd, Telegram

Автобус с 32 пассажирами, следовавший из Москвы в Ставрополь, опрокинулся в Ростовской области на трассе М-4. Об этом сообщили в МВД.

Авария с рейсовым автобусом произошла на 812-м километре трассы «Дон» сегодня утром.

Предполагается, что водитель не справился с управлением, съехал с дороги на обочину, после чего транспортное средство опрокинулось.

По последним данным, двух человек госпитализировали. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Сегодня в Новосибирской области автобус с пассажирами загорелся на трассе. Кадры с места опубликовали очевидцы произошедшего.