В Ростовской области опрокинулся автобус с 32 пассажирами
Два человека госпитализированы, сообщили в МВД.
© Видео: МЧС РФ © Фото: mediamvd, Telegram
Автобус с 32 пассажирами, следовавший из Москвы в Ставрополь, опрокинулся в Ростовской области на трассе М-4. Об этом сообщили в МВД.
Авария с рейсовым автобусом произошла на 812-м километре трассы «Дон» сегодня утром.
Предполагается, что водитель не справился с управлением, съехал с дороги на обочину, после чего транспортное средство опрокинулось.
По последним данным, двух человек госпитализировали. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Сегодня в Новосибирской области автобус с пассажирами загорелся на трассе. Кадры с места опубликовали очевидцы произошедшего.