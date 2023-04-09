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Экс-глава Минфина Задорнов: мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года

Анна Назайкина
17:39 09.04.2023
За эти годы в мировой экономике успели накопиться огромные дисбалансы, заявил эксперт.
Экс-глава Минфина Задорнов: мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года
© Фото: Liu Jie, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Мировая экономика в настоящий момент находится в кризисе впервые за почти 15 лет года. Об этом в беседе с РИА Новости заявил экономист, экс-глава Министерства финансов России Михаил Задорнов.

«Глобального кризиса не было с 2008 года - почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы», - сказал эксперт.

Он отметил, что в начале года были сомнения, что кризиса в этом году удастся избежать, так как экономический рост был позитивным. Однако, ситуация изменилась в начале марта, когда произошло падение банков в США и Европе.

«Стало очевидно, что целый ряд активов, причем не только банковские акции, но и длинные госбумаги, корпоративные бонды, рынок венчурного капитала и недвижимость, обесцениваются», - объяснил экс-глава Минфина.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала, что мировая экономика в настоящий момент находится в уязвимом положении.

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