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Глава МВФ заявила об уязвимости мировой экономики

Максим Крюков
11:45 08.04.2023
По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, финансовая нестабильность и снижение темпов экономического роста являются причинами уязвимого состояния мировой экономики.
Глава МВФ заявила об уязвимости мировой экономики
© Фото: Liu Jie, Xinhua, GlobalLookPress
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что банковская и не банковская финансовые системы находятся в уязвимом положении в связи с попытками мировых центробанков бороться с инфляцией.

Среди последствий она в первую очередь выделила финансовую нестабильность и снижение темпов экономического роста, исключив при этом угрозу повторения финансового кризиса, соизмеримого с тем, который произошел в 2008 году.

«На самом деле мы говорили в течение последнего года: "Не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они так долго были низкими, и не было бы уязвимостей, что-то должно сделать "бум"», - сказала она в беседе с журналистом, разговор был опубликован на YouTube-канале МВФ.

Ранее Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика далека от стабильности и находится в зоне турбулентности. По ее мнению, сейчас ситуация обостряется из-за продолжающегося украинского кризиса. По прогнозу МВФ, в 2023 году рост ВВП будет менее 3%.

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