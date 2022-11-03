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Эрдоган заявил, что турецкие баллистические увеличат дальность полета

Максим Крюков
05:52 03.11.2022
Также президент Турции отметил, что в следующем году в воздух поднимется первый турецкий боевой самолет.
Эрдоган заявил, что турецкие баллистические увеличат дальность полета
© Фото: Depo Photos Keystone Press Agency Global Look Press
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об изменении дальности полета баллистических ракет турецкого производства. По его словам, она увеличится и превысит 560 километров.

«Недавно мы провели испытание ракеты Тайфун. Она имеет дальность полета 561 километр, и это не предел, он увеличится. Скоро вы услышите хорошие новости о таких ракетах, как Cenk и Traveler», - приводит слова турецкого лидера информационное агентство «Aнадолу».

Как отметил Эрдоган, в следующем году в воздух поднимется первый турецкий боевой самолет.

В результате проведенного Анкарой испытания над Черным морем, о котором писало агентство Bloomberg, произведенная в стране баллистическая ракета малой дальности пролетела 561 километр и упала у берега порта Синоп. Пуск ракеты был произведен в 7:00 по местному времени с аэропорта около портового города Ризе.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к России и теперь считает, что необходимо найти точки соприкосновения. Турецкий лидер также отметил, что решающее значение в устранении проблем на международной арене имеет «дипломатия лидеров».

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