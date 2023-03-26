112: в Москве расстреляли машину певицы Наталии Власовой

Повреждения артистка обнаружила после возвращения с концерта в Иваново.

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В Москве неизвестный расстрелял машину российской певицы Наталии Власовой. Повреждения автомобиля артистка обнаружила после возвращения с сольного концерта в Иваново, сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что автомобиль стоял около дома, где проживает Наталия Власова. Следы от пуль были в пяти местах. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленника.

Напомним, в начале марта телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что попал под обстрел в Донецкой Народной Республике под Угледаром. Инцидент произошел во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты ВС РФ.

Телеведущий также добавил, что российская контрразведка узнает, откуда у противника оказалась информация о его перемещениях.